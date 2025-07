“Sunny Hill” po afrohet – Radhë e gjatë e qytetarëve në shesh të interesuar për bileta

Festivali më i madh në vend “Sunny Hill”, ka mbetur edhe shumë pak ditë që të filloj.

Ky festival që sjell emrat më të njohur të muzikës ndërkombëtare dhe asaj vendore, përcillet me vëmendje dhe interes shumë të madh nga kosovarët dhe më gjerë.

Interesim shumë i madh për bileta është parë edhe për këtë edicion.

Në disa fotografi të siguruara nga lajmi.net, radha e qytetarëve që presin për të siguruar biletat është shumë e gjatë. Bazuar në këto pamje, duket se edhe atmosfera në këto ditë të festivalit do të jetë e jashtëzakonshme.

Ky edicion i “Sunny Hill” do të filloj nga 1 gusht deri më 3 gusht, dhe Prishtina do të jetë e mbizotëruar nga atmosferë e jashtëzakonshme dhe qytetarë të shumtë që do të ndjekin nga afër këtë festival. /Lajmi.net/

Fotografi: