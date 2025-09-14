Sulmoi me sëpatë vëllain e tij, arrestohet 63 vjeçari në Prizren

Një 63 vjeçar është arrestuar sot në Romaj të Prizrenit. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Prizren, Shaqir Bytyqi i cili ka treguar arsyen e arrestimit të tij. Bytyqi ka thënë se i njëjti ka sulmuar vëllain e tij 72 vjeçar me sëpatë. “Sot, më 14.09.2025 rreth orës 09:00, në fshatin…

Lajme

14/09/2025 19:24

Një 63 vjeçar është arrestuar sot në Romaj të Prizrenit.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Prizren, Shaqir Bytyqi i cili ka treguar arsyen e arrestimit të tij.

Bytyqi ka thënë se i njëjti ka sulmuar vëllain e tij 72 vjeçar me sëpatë.

“Sot, më 14.09.2025 rreth orës 09:00, në fshatin Romaj – Prizren, është raportuar një rast i sulmit fizik me mjet të fortë (sëpatë), ku i dyshuari (Sh.U., 63 vjeçar) ka sulmuar vëllain e tij (R.U., 72 vjeçar). Me urdhër të Prokurorit të Shtetit është kryer bastisje në shtëpinë e të dyshuarit, ku janë gjetur dhe sekuestruar një sëpatë, disa thika, një shufër metalike dhe një boks metalik”, ka thënë Bytyqi.

Artikuj të ngjashëm

September 14, 2025

Haradinaj: Klinës i kemi sjellë dritë, zhvillim dhe përparim me Zenun...

September 14, 2025

“Me ju jemi, sepse kur ne ishim të pashpresë ju u...

September 14, 2025

Pezullimi i dialogut strategjik nga ShBA, Shtuni: Dikush duhet të jap...

September 14, 2025

Zeqiri akuzon Listën Serbe për manipulim të fëmijëve në fushatë zgjedhore

September 14, 2025

Përplasen dy mjete lundruese në Sarandë, lëndohen tre turistë të huaj

September 14, 2025

Deliu nga Haga: U dëshmua fuqia e bashkimit qytetar e kombëtar...

Lajme të fundit

Haradinaj: Klinës i kemi sjellë dritë, zhvillim dhe...

“Me ju jemi, sepse kur ne ishim të...

Pezullimi i dialogut strategjik nga ShBA, Shtuni: Dikush...

Zeqiri akuzon Listën Serbe për manipulim të fëmijëve në fushatë zgjedhore