Sulmi i Iranit ndaj Izraelit, Netanyahu zotohet t’i përgjigjet Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, është zotuar që t’i përgjigjet sulmit të Iranit ndaj Izraelit. Ai e përshkruan atë si “një nga sulmet më të mëdha me raketa balistike në histori”, raporton BBC. “Asnjë vend në botë nuk do të pranonte një sulm të tillë ndaj qyteteve dhe qytetarëve të tij dhe as Izraeli nuk do…