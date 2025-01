“Sulm i neveritshëm”, kështu e ka cilësuar Biden rastin e djeshëm në New Orleans Presidenti i ShBA-së, Joe Biden, mbrëmë iu drejtua amerikanëve duke e quajtur sulmin në New Orleans “të neveritshëm”. “Për të gjitha familjet e atyre që u vranë, për të gjithë ata që u plagosën, për të gjithë njerëzit në Neë Orleans që janë në pikëllim, dua që ju ta dini se unë bashkëndjejë me ju”,…