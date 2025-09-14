Stojkoviq publikon pamje: Vuçiq po përdor Milan Radoiçiqin dhe grupin e tij terrorist për sigurinë politike

Avokati nga Beogradi, Çedomir Stojkoviq, ka akuzuar publikisht presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, se ka angazhuar sërish Milan Radoiçiqin dhe grupin e tij për të siguruar tubimet politike dhe rezidencën presidenciale. Në një reagim të bërë publik, Stojkoviq tha se Radoiçiq është filmuar në një tubim të Vuçiqit së bashku me anëtarë të grupit të…

14/09/2025 22:00

Avokati nga Beogradi, Çedomir Stojkoviq, ka akuzuar publikisht presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, se ka angazhuar sërish Milan Radoiçiqin dhe grupin e tij për të siguruar tubimet politike dhe rezidencën presidenciale.

Në një reagim të bërë publik, Stojkoviq tha se Radoiçiq është filmuar në një tubim të Vuçiqit së bashku me anëtarë të grupit të tij, të cilët kishin marrë pjesë në sulmin paramilitar në Banjskë të Kosovës, në shtator 2023.

“Kjo është hera e dytë që shohim anëtarë të asaj organizate paramilitare duke siguruar tubimet politike të Vuçiqit dhe rezidencën e tij”, shkroi avokati.

