Specialja liron me kusht Isni Kilajn, pagoi 30 mijë euro dorëzani Isni Kilaj u lirua në Kosovë sot me kushte të rrepta, kanë njoftuar Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë. “Z. Isni Kilaj u lirua në Kosovë sot, më 15 maj, me kushte të rrepta, në bazë të vendimit të Gjykatësit të Vetëm të Dhomave të Specializuara të Kosovës (DHSK) të datës 3 maj 2024.…