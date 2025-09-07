Sot filloi regjistrimi i votuesve me nevoja të veçanta për zgjedhjet lokale 2025
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se ka filluar regjistrimin e votuesve me nevoja të veçanta, për votim në zgjedhjet lokale për kryetarët e komunave dhe për Kuvende Komunale, të cilat do të mbahen më 12 tetor.
Për të gjithë votimin e mundshëm të regjistruar si votues me nevoja të veçanta, KQZ-ja do të angazhojë celularin në çdo komunë të ekipit të Republikës së Kosovës, në ditën e zgjedhjeve, më 12 tetor 2025.
Procesi i regjistrimit dhe evidentimit ka filluar për votuesit me nevoja dhe do të bëjë të mundur, ndërkaq për votuesit me lëvizjen e kufirit në institucion të mbushë më 15 shtator.
I. Regjistrimi i votuesve me nevoja të tjera, 7 shtator – 7 tetor 2025:
Votues me nevoja të tjera, konsiderohen votuesit me zotësi juridike që mund të dalin nga shtëpitë e tyre për të votuar personalisht në vendvotim, për shkak të paaftësisë fizike, aftësitë ose çfarëdo paaftësie tjetër.
Regjistrimi i këtyre votuesve mund të bëhet përmes platformës elektronike https://vpnv.kqz-ks.org ose fizikisht në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në Komunën që është votuesi.
II. Regjistrimi i votuesve në 7 shtator – tetor 2025:
Votues në ato që të përfshihen votuesit për sigurinë dhe votën që janë në arrest shtëpiak nuk do të votojnë në vendovitimin e tyre të mundshëm.
Regjistrimi i votuesve që për të siguruar sigurinë nuk mund të bëjnë në vendvotim përmes platfomës elektronike të KQZ-së https://vpnv.kqz-ks.org si dhe duke kërkuar nga shtëpitë e tyre.
III. Regjistrimi dhe evidentimi i votuesve me lëvizjet në vend në institucione do të mbushen më 15 shator dhe do të bëjnë më shumë më 2 tetor 2025.
Votues në institucione konsiderohen votuesit me zotësi juridike, me lëvizje të qëndruar në një institucion: votuesit në spital, personat e moshuar në shtëpitë e veçanta për shëndetin mendor, personat në trajtim në shëndetin e tyre mendor, të burgosurit në burgje dhe të paraburgosurit në qendrat e paraburgimit.
KQZ në bashkëpunim me institucione relevante bën evidentimin e këtyre votuesve.
Votuesit me lëvizjen e kufirit në institucione dhe të evidentuar tire konsiderohen si votues të regjistruar, ndërkaq votuesit që ndodhin në institucionin e spitalizimit, shtëpitë e lojtarëve dhe pacientët për mbrojtjen e viktimave, mund të ndjehen edhe individualisht përmes platformës elektronike https://vpnv.kqz-ks.org .