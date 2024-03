Hovenier dhe Szunyog do të marrin pjesë sot në konferencën vjetore të prokurorit të shtetit Sot do të mbahet konferenca vjetore e prokurorit të shtetit. Në këtë konferencë do të marrin pjesë edhe Ambasadori i SHBA-së, Jeffrey Hovenier dhe Shefi i Zyrës së BE-së, Tomas Szunyog, shkruan lajmi.net. Kjo do të mbahet në ora 10:00, në Hotel Emerald dhe gjithashtu do të marrin pjesë edhe u.d. i kryeprkurorit të Shtetit-…