Sot dhe nesër mbahet takimi i 11-të i Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-Kosovë Takimi i 11-të i Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-Kosovë do të mbahet sot e nesër në mjediset e Kuvendit të Kosovës. Sipas njoftimit nga Kuvendi, hapja do të bëhet nga Mimoza Kusari-Lila dhe Lukas Mandl, bashkëkryesues të Komisionit Parlamentar për Stabilizim-Asociim BE-Kosovë. Në vazhdim, pikëpamjet e tyre mbi gjendjen e marrëdhënieve BE-Kosovë, do t’i…