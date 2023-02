Sot ditëlindja e simbolit të rezistencës kombëtare, Adem Demaçi 26 shkurti është një datë e rëndësishme në historinë e rezistencës për Kosovën. Me këtë datë në vitin 1936 do të vinte në jetë, Adem Demaçi, i njohur si “Mandela i Ballkanit”. Adem Demaçi ka qenë veprimtar për kauzën kombëtare në kohën e Jugosllavisë dhe ka luftuar për barazinë e Kosovës me Republikat e tjera…