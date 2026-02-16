“S’ka ujdi për figurën e Osmanit” – Ramabaja: Më mirë të mos përzihej fare në çështjen e presidentit
Analisti Sadri Ramabaja, ka deklaruar se duket që nuk ka ujdi rreth figurës së Vjosa Osmanit për një mandat të dytë si presidente.
Duke komentuar edhe vizitën e Edi Ramës në Kosovë, ai është shprehur se në Tiranë ka një mungesë të “theksuar të patriotizmit”.
“Angazhimi i tij në Prishtinë nuk e përmbush këtë mungesë”, ka thënë ai.
Më tej, Ramabaja ka theksuar se “përafrimi herë pas here, jo shumë natyrshëm, herë me njërën palë e herë me tjetrën, si dhe sulmi ndaj tjetrës, në këtë situatë ndoshta më së miri do të kontribuonte sikur të mos ishte përzier fare sa i përket presidentit”, deklaroi ai në Dukagjin.