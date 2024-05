Siljanovska sot merr detyrën si presidentja e parë grua e Maqedonisë së Veriut Pas inaugurimit të Siljanovskës në Kuvend, sipas njoftimit, në kabinetin e Presidentit do të mbahet ceremonia zyrtare e dorëzimit të detyrës së presidentit me nderimet më të larta shtetërore dhe ushtarake, pas së cilës do të takohet kokë më kokë me presidentin në largim Stevo Pendarovski. Siljanovska-Davkova hapi një kapitull të ri në historinë e…