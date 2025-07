Letër me tone kërcënuese: Nazim Bllaca kërkonte statusin e invalidit të luftës nga Hashim Thaçi

Një dokument i publikuar në emisionin Debat Plus hedh dritë mbi një letër të pazakontë që Nazim Bllaca, dëshmitari i njohur i aferave të pasluftës, i kishte dërguar ish-kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçi.

Në këtë letër, Bllaca kërkonte që t’i njihej statusi i invalidit të luftës, duke shprehur pakënaqësinë e tij ndaj institucioneve që, sipas tij, kishin refuzuar kërkesën.

Por ajo që bie në sy janë tonet shantazhuese dhe përmendjet e drejtpërdrejta të zyrtarëve të lartë të UÇK-së dhe të qeverisë së pasluftës.

“Unë paskësha dashur të plagosem në ndonjë atentat kundër zyrtarëve të LDK-së, p.sh. tek Adem Salihaj, Ismet Arifi apo tek Ali Sadriu, dhe besoj se do të ma kishin pranuar statusin e invalidit. Mirëpo, ju jeni të shantazhuar nga Driton Hajdari, duke ju kërcënuar ai se nëse nuk ma jepni statusin e invalidit të luftës, do t’ju lajmëroj tek organet hetuese për krimet e pasluftës”, shkruan Bllaca në një pjesë të letrës.

Ai bën dallimin mes vetes dhe një ish-shoku të tij që ishte plagosur pas luftës, duke theksuar se vetë ishte plagosur gjatë luftës, më 9 tetor 1998, ora 23:45.

Letra, që mban gjuhë të drejtpërdrejtë dhe akuza të rënda, përmend edhe ish-komandantin e UÇK-së dhe ish-deputetin Azem Syla, për të cilin Bllaca pretendon se ishte kryetar i komisionit për verifikimin e statusit të ish-ushtarëve të UÇK-së.

Në fund të letrës, Bllaca i drejtohet Thaçit me një paralajmërim të hapur duke i përmendur një komunikim të vitit 2009 përpara publikimit të një CD-je me përmbajtje komprometuese, të cilën ai më pas e bëri publike.

“Z. Kryeministër, unë ju kam shpallur luftë individëve, mirëpo ju po i paraprini zgjerimit të akuzave, siç edhe më keni dërguar porosi në nëntor të vitit 2009 lidhur me publikimin e CD pak ditë para se të publikohej CD-ja ime. Bllaca do të presë derisa në zyrën tuaj të vijë një kryeministër tjetër, e që besoj se do të ma njohë statusin e invalidit, kuptohet vetëm mbi bazën e provave”, përfundon letra.

Publikimi i këtij dokumenti risjell në vëmendje jo vetëm figurën kontroverse të Bllacës, por edhe sfidat e mëdha të verifikimit të statusit të pjesëtarëve të UÇK-së, si dhe tentativat për përfitime përmes shantazheve dhe kërcënimeve.