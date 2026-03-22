Shqipëri: PD 3 orë protestë me molotovë, fishekzjarre dhe flamurin gjerman – Berisha lëndohet me spray në sy, 6 efektivë të policisë të plagosur
Prej më shumë se tre orësh, mbështetësit e Partisë Demokratike, të udhëhequr nga kryedemokrati Sali Berisha dhe deputetë të djathtë, protestuan në Tiranë.
Kreu i PD, Sali Berisha mbërriti pak para orës 18:00 në selinë blu, i veshur sportiv. Pas një takimi rreth 40 minutash, lideri nisi marshimin bashkë me protestuesit drejt Kryeministrisë. Tubimi i sotëm nuk nisi me fjalime, por me molotovë drejt godinave.
Pas Kryeministrisë, u sulmua me molotovë ministria e Brendshme, e Infrastrukturës dhe selia e PS, ndërsa u dogj edhe një makinë policie. Ndërkohë Policia e Shtetit u kundërpërgjigj me autobotë me ujë dhe gaz lotsjellës për të ndarë turmën.
Sali Berisha u lëndua nga një spray në sy, ndërsa pati edhe probleme me frymëmarrjen. Kreu i PD u largua në drejtim të banesës së tij, dhe u rikthye sërish me maskë kundër gazit lotsjellës. Të lënduar nga kjo protestë mbetën edhe 3 efektivë policie, ndërsa iu vu flaka edhe automjetit të policisë dhe një autoboti uji.
Në përfundim të tubimit, Berisha mbajti edhe një fjalim, ku tha se “protesta e radhës do të jetë edhe më e shkëlqyer”.