Shkaku i tarifave të Trumpit, Musk, Zuckerberg dhe Bezos humbën 50 miliardë dollarë për 48 orë

Të gjithë e kujtojmë ditën e inaugurimit të Donald Trump, më 20 janar, kur disa nga njerëzit më të pasur në botë qëndruan pranë njëri-tjetrit.

Kur do të kishim mundësinë të shihnim nga afër katër ose pesë persona me një pasuri totale që e kalonte 800 miliardë dollarë?

Ata ishin, Elon Musk i Tesla dhe SpaceX, Mark Zuckerberg i Meta dhe Jeff Bezos i Amazon.

Atyre iu bashkua Tim Cook i Apple, i cili është i pasur deri në njëfarë mase, por drejton një nga kompanitë më të mëdha në botë sipas kapitalizimit të tregut, si dhe Sundar Pichai i Google, i cili gjithashtu drejton një gjigant të teknologjisë.

Nuk kanë kaluar as 100 ditë nga 20 janari dhe për shkak të njoftimit të shumëpërfolur të Donald Trump, i cili “shpërndau” tarifa në të gjithë planetin, miliarderët e inaugurimit kanë humbur një pjesë të konsiderueshme të pasurisë së tyre.

Dy ditë pas njoftimeve, tregjet e aksioneve në SHBA ranë në mënyrë dramatike, në një nga rëniet më të mëdha të viteve të fundit. Qindra miliarda në kapitalizimin e tregut të pothuajse të gjitha kompanive në tavolinën e Wall Street humbën brenda pak orësh dhe bashkë me to edhe pasuria personale e shefave të tyre.

Le të shohim se cili ishte pasuria e pasanikëve të fotove më 20 janar, sipas vlerësimit të Forbes.

“Kampioni” Elon Musk me 434 miliardë dollarë, ndërsa Jeff Bezos pasoi me 239 miliardë dhe Zuckerberg me 211 miliardë. dollarë. Tre persona, pra, me një pasuri totale që arrinte pothuajse në 900 miliardë dollarë .

Sa i përket kapitalizimit të kompanive të tyre, Tesla ishte rreth 1.3 trilion dollarë, Amazon rreth 2.5 trilionë dhe Meta në 1.5 trilionë dollarë.

Apple ishte kampioni informal i kapitalizimit me 3.5 trilionë dollarë më 20 janar, me Alphabet, kompania mëmë e Google, pas 2.4 trilionë dollarë.

Nuk mund të injorojmë dy gjigantë të bursës që “abstenuan” nga ceremonia, Microsoft kishte një kapitalizim që arrinte në 3.2 trilionë dhe Nvidia me një kapitalizim prej 3.35 trilionë.

Ku jemi pas tarifave të Trump? Kompanitë humbën qindra miliarda dollarë në dy ditë.

Tesla, e cila gjithashtu vuan nga shitjet e ulëta për shkak të mashtrimeve të Elon Musk, aktualisht është nën 800 miliardë dollarë. Amazon ka humbur terren dhe është rreth 1.9 trilion, ndërsa Meta “mban” relativisht më mirë dhe është në 1.3 trilion.

E rëndësishme është rënia e Apple, e cila është në 2.9 trilionë dhe Alfabeti që është nën 1.8 trilion dollarë.

Me fjalë të tjera, në dy muaj apo më shumë, këto pesë kompani humbën rreth 2.5 trilionë dollarë në kapitalizim, pra 10 herë GDP e Greqisë. Shumica u humbën këtë javë me shpalljen e tarifave në afërsi dhe pas kësaj.

Situata është edhe më e keqe për Microsoft-in, i cili ra në 2.7 trilionë, pra me 500 miliardë dollarë, por edhe për Nvidia, e cila humbi një trilion të tërë dhe është në 2.35 trilionë.

Kjo do të thotë se kompanitë që shesin shërbime, si Microsoft, janë në gjendje më të mirë se Tesla ose Apple që mbështeten në shitjet e artikujve fizikë.

Humbjet e pronarëve të këtyre kompanive – dhe të mos harrojmë aksionerët e mëdhenj – ndjekin rrjedhën e vlerave në bursë.

Vetëm të enjten, lojtarët e mëdhenj humbën më shumë se 200 miliardë dollarë në total, me të ftuarit e Trump që ishin humbësit më të mëdhenj.

Pasuria e Mark Zuckerberg ra me rreth 18 miliardë (ose 9%), Bezos me rreth 16 miliardë dhe Musk me më shumë se 11 miliardë në një ditë – megjithëse humbjet nga viti në ditë kanë kaluar 110 miliardë.

Brenda dy ditësh humbjet arrijnë dhe i kalojnë 50 miliardë dollarë, një shumë jo e vogël. A janë penduar, a e shohin si një fenomen kalimtar apo u janë të pafuqishëm të bëjnë ndoshta diçka për të ndryshuar situatën?/TCh