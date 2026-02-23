Lajmi i ri

Serwer i ashpër me Specialen: Po përmbyset e vërteta historike

Lajme

23/02/2026 23:56

Eksperti amerikan për Ballkanin Perëndimor, Daniel Serwer, e ka cilësuar krijimin e Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë si një “gabim të madh”.

Në një intervistë për A2 CNN, Serwer tha se mënyra se si po trajtohen ish-luftëtarët e Ushtria Çlirimtare e Kosovës përbën padrejtësi dhe se gjykata ka tejkaluar mandatin e saj.

“Unë e shikoj si kthimin e viktimës në dhunues dhe jam shumë i zhgënjyer me gjykatën. Mori një interpretim të gjerë të mandatit të vet. Kjo nuk më pëlqen aspak dhe po del si një gabim i madh që unë i kam nxitur politikanët në Kosovë që ta zbatojnë, por tashmë po del gabim i madh. E ka tejkaluar masën, e ka vënë gjykatën në një kanalizim që do të përfundojë në diskreditimin e gjyqit dhe jo të UÇK-së”, u shpreh ai.

Serwer foli edhe për Bordin e Paqes, duke e cilësuar atë si një ide të gabuar.

Sipas tij, autorizimi nga Këshilli i Sigurimit ka ndodhur pa një mandat të qartë dhe pjesëmarrja në këtë mekanizëm shihet me dyshim nga evropianët.

“Bordi i Paqes nuk është diçka për të cilën jam entuziast. Mendoj se ishte gabim që u autorizua pa një mandat të qartë dhe kjo pjesëmarrje është e dyshimtë në sytë e evropianëve. Në thelb është një ide jo e mirë, por kjo nuk do të thotë se Kosova të mos marrë avantazh dhe të mos e rrisë profilin ndërkombëtar. Mendoj se Kosova dhe Shqipëria po e bëjnë këtë”, deklaroi Serwer.

