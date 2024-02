Sarrazin takohet me përfaqësuesen e UNMIK-ut, Ziadeh: Dialogu, rruga e drejtë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

Këta në takim folën për sitatën aktuale në Kosovë, dhe theksuan se zgjidhja e vetme e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është dialogu i ndërmjetësuar nga Brukseli, shkruan lajmi.net.

Sarrazin që nga dita e djeshme ka pasur takime me liderët shtetërorë, por edhe me liderë të partive politike opozitare.

“Përfaqësuesja Speciale e Sekretarit të Përgjithshëm Ziadeh takoi Përfaqësuesin Special të Gjermanisë për Vendet e Ballkanit Perëndimor

, duke diskutuar situatën aktuale një vit pas “Marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”, duke theksuar se dialogu është e vetmja rrugë e mundshme përpara.” /Lajmi.net/

