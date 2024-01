Sara dhe Bardhi drejt dashurisë, banorët fusin “spirra” – Sara është fallco, u afrua me Bardhin për shkak të nominimit “Në këtë shtëpi janë lidhur shumë njerëz, por që sot janë me fëmijë dhe të martuar. E dyta, nuk më intereson, zero, se çfarë mendojnë banorët. Sa i përket marrëdhënies sime me Bardhin, nuk më pëlqen që flasin njerëz që nuk kanë një bisedë me mua. Arta diskuton besnikërinë time kur nuk ka folur njëherë…