Santosi njofton se Neymari ka dalur pozitiv me COVID-19 Sulmuesi brazilian Neymar është detyruar të pezullojë aktivitetet me klubin e tij Santos, pasi ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi nëpërmjet një deklarate të cituar nga mediat braziliane. 33-vjeçari nisi të shfaqte simptoma ditën e enjte dhe menjëherë u largua nga grumbullimi i ekipit. Testet mjekësore konfirmuan infektimin,…