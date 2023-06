Ronaldos s’po i ‘ecën’ as në Arabi, mbetet jashtë formacionit të vitit

Në janar të këtij viti ylli portugez kaloi nga Man United në Al Nassr.

Ronaldo shkëputi kontratën me pëlqim të dyanshëm me ‘Djajtë e Kuq’ dhe vendosi të vazhdojë karrierën në Arabinë Saudite.

Por gjërat nuk i ecën mirë atij, pasi me Al Nassr humbën titullin kampion dhe nuk e pa emrin e tij në formacionin e vitit.

Pavarësisht se arriti të shënonte 14 gola në ligë dhe ta mbyllte sezonin si golashënuesi i pestë më i mirë i divizionit, edhe pse ai u bashkua vonë, ai nuk është në ekipin e sezonit.

Formacioni i vitit mbizotëron nga ekipi kampion, A Ittihad, skuadrën e re të Karim Benzemas.

Më poshtë lajmi.net jua përcjellë formacionin e vitit në ligën saudite./Lajmi.net/

🇳🇬 @ighalojude leads the line 🦅

5⃣ players from the champions @ittihad_en 🟡⚫️

Here's your #RoshnSaudiLeague Team of The Season presented by @OptaAnalyst 🔢 pic.twitter.com/ynZgxDcQC8

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) June 7, 2023