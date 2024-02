Ambasadori gjerman: Kosova dhe Serbia po kënaqin audiencën, nuk u afrohen qëllimeve të BE-së

Ai ka treguar se tema kësaj konference do të jetë “Dinamika humb-humbje në politikë”.

Rohde në postim tha se kjo temë përputhet me mënyrën se si Kosova dhe Serbia po kënaqin audiencën e tyre, por nuk u afrohen më shumë qëllimeve të BE-së.

“Konferenca e 60-të e Sigurisë të Mynih fillon të premten. Tema e këtij viti: Dinamika humb-humbje në politikë. A nuk përputhet në mënyrë të përkryer me atë që shohim aktualisht midis Kosovës e Serbisë? Që të dyja kënaqin deri tani audiencën e tyre lokale, por nuk u afrohen më shumë qëllimeve të përbashkëta të BE-së. ” /Lajmi.net/

The 60th @MunSecConf begins on Friday. This year’s theme: lose-lose dynamics in int politics. Doesn’t that fit perfectly with what we currently see between 🇽🇰&🇷🇸? Both satisfy so far their local audiences, but don‘t get closer to common goals like the 🇪🇺.https://t.co/6Own3tbIv5

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) February 13, 2024