Rodrygo me zemër të madhe, ja kujt ia dedikoi golat mbrëmë Rodrygo mbrëmë shkëlqeu në fitore 2:1 në finalen e Kupës së Mbretit. Braziliani shënoi të dy golat në finale të këtij kompeticioni. Festa e golave gjithmonë ka një domethënie për lojtarët, transmeton lajmi.net. Ashtu kishte mbrëmë edhe për Rodrygon. Ai festoi me disa gjeste që bëri me duar. Të gjithë ishin kureshtarë të dinin arsyen…