Reshjet e mëdha të shiut – Pas Prishtinës edhe në Fushë Kosovë anulohet mësimi në disa shkolla

Për shkak të reshjeve të pandërprera të shiut, është anuluar për ditën e sotme në disa shkolla në Fushë Kosovë. Njoftimi tanimë i është dërguar prindërve. Mësimi është anuluar për ditën e sotme edhe në shumicën e shkollave të Prishtinës.

Lajme

18/11/2025 10:49

