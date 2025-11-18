Reshjet e mëdha të shiut – Pas Prishtinës edhe në Fushë Kosovë anulohet mësimi në disa shkolla
Për shkak të reshjeve të pandërprera të shiut, është anuluar për ditën e sotme në disa shkolla në Fushë Kosovë. Njoftimi tanimë i është dërguar prindërve. Mësimi është anuluar për ditën e sotme edhe në shumicën e shkollave të Prishtinës.
18/11/2025 10:49
