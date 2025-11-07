Reagimi qesharak i nënës së Yllit për këngën me Ritën: “Kuku unë s’kom Spotify!”
ShowBiz
Kënga më e re e Yll Limanit dhe Rita Orës, me titull “All Natural”, sapo doli në platformat digjitale dhe menjëherë krijoi jehonë të madhe te publiku. Bashkëpunimi i shumëpritur mes dy artistëve u prit me entuziazëm si në Kosovë ashtu edhe në diasporë.
Por, përveç reagimeve të fansave, një detaj i ëmbël ka bërë që rrjetet sociale të shpërthejnë me të qeshura. Yll Limani ka ndarë në InstaStory një mesazh nga nëna e tij, e cila me shumë sinqeritet dhe humor shkruan:
“Kuku unë s’kom Spotify.”
Reagimi i saj i thjeshtë, spontan dhe shumë njerëzor, ka marrë vëmendjen e publikut, duke treguar edhe një herë afërsinë dhe natyralitetin e familjes Limani, pavarësisht suksesit ndërkombëtar të djalit të tyre.
Aktualisht, kënga është e disponueshme vetëm në Spotify, ndërsa kënga është publikuar edhe në YouTube.