Reagimi qesharak i nënës së Yllit për këngën me Ritën: “Kuku unë s’kom Spotify!”

Kënga më e re e Yll Limanit dhe Rita Orës, me titull “All Natural”, sapo doli në platformat digjitale dhe menjëherë krijoi jehonë të madhe te publiku. Bashkëpunimi i shumëpritur mes dy artistëve u prit me entuziazëm si në Kosovë ashtu edhe në diasporë. Por, përveç reagimeve të fansave, një detaj i ëmbël ka bërë…

ShowBiz

07/11/2025 23:27

Kënga më e re e Yll Limanit dhe Rita Orës, me titull “All Natural”, sapo doli në platformat digjitale dhe menjëherë krijoi jehonë të madhe te publiku. Bashkëpunimi i shumëpritur mes dy artistëve u prit me entuziazëm si në Kosovë ashtu edhe në diasporë.

Por, përveç reagimeve të fansave, një detaj i ëmbël ka bërë që rrjetet sociale të shpërthejnë me të qeshura. Yll Limani ka ndarë në InstaStory një mesazh nga nëna e tij, e cila me shumë sinqeritet dhe humor shkruan:

“Kuku unë s’kom Spotify.”

Reagimi i saj i thjeshtë, spontan dhe shumë njerëzor, ka marrë vëmendjen e publikut, duke treguar edhe një herë afërsinë dhe natyralitetin e familjes Limani, pavarësisht suksesit ndërkombëtar të djalit të tyre.

Aktualisht, kënga është e disponueshme vetëm në Spotify, ndërsa kënga është publikuar edhe në YouTube.

Artikuj të ngjashëm

November 7, 2025

Kleofina flet për dasmën 1 milion dollarëshe me Benjamin Pavard: Kishte...

November 7, 2025

The Victor në skenën ndërkombëtare, këtë synim paska edhe Yll Limani

November 7, 2025

Publikohet kënga e Rita Orës me Yll Limanin, bashkëpunimi i shumëpritur

November 7, 2025

Nis edicioni i tretë i Festivalit të Këngës në RTK

November 6, 2025

Filmi me Kiarën, Luizi ndan pjesë nga prapaskenat e xhirimit

Lajme të fundit

Idrizi: Meholli e ka në program projektin që e kundërshtonte vet

Smajl Latifi: Nuk ka koalicion formal në Rahovec,...

Turqia lëshon urdhërarrest ndaj Benjamin Netanyahut

Kurti kërkon sanksione ndaj Serbisë, thotë se Vuçiq...