Rasti me modelen në Shqipëri – sekuestrohen makinat e Antonela Berishës dhe të motrës Policia ka sekuestruar dy automjete që u përdorën nga motrat Antonela dhe Mariela Berisha ditën kur u sulmua Klea Prenga. Me njërin mjet vajzat lëvizën nga restoranti në banesën e tyre te zona e Rrugës së Kavajës në Tiranë, dhe me tjetrin u larguan nga banesa në drejtim të paditur. Makinat u identifikuan nga kamerat…