Raporti fillestar: Dhjetëra miliona euro dëme nga përmbytjet në Drenicë

Raporti fillestar i vlerësimit tregon se dëmet e shkaktuara nga vërshimet në Skenderaj, janë dhjetëra miliona euro.

Këtë e ka bërë të ditur vet kryetari i Skenderajt, Fadil Nura me anë të një postimi në Facebook, shkruan lajmi.net.

Aty llogariten dëmet në qindra biznese e sipërfaqe të madhe të tokës bujqësore.

Postimi i plotë i tij:

Nga takimi i mëngjesit të sotëm me drejtorët komunal, pas një pune kolosale gjatë ditës së djeshme deri në mesnatë, nga të gjitha ekipet e Shtabit Emergjent, rreth raportimit të vlerësimit fillestar të dëmeve nga vërshimet në zonat e prekura, me qindra familje që kanë pësuar nga kjo fatkeqësi, me qindra biznese e sipërfaqe të mëdha të tokës bujqësore, ku përllogaritjet flasin për dëme në vlerën e dhjetëra miliona eurove. /Lajmi.net/