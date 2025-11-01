Ramadani: Dëmtimi i vendpunishtes së urës për këmbësor mbrëmë në Mitrovicë, cenim flagrant i sigurisë kombëtare
Ish-inspektori i përgjithshëm i AKI-së, Burim Ramadani, ka reaguar pas dëmtimit të vendpunishtes së urës për këmbësorë mbrëmë në Mitrovicë, duke e konsideruar rastin një cenim flagrant të sigurisë kombëtare.
Sipas Ramadanit, ky incident tregon se infrastruktura kritike e sigurisë kombëtare është gjithmonë e targetuar dhe jo gjithçka është nën kontroll, pavarësisht se shkaktari nuk është ende i qartë, raporton lajmi.net
Ai ka theksuar se në kushtet kur Kosova është pa Qeveri për rreth 10 muaj, sektori i sigurisë duhet të dëshmojë aftësi për mirëmbajtjen e sigurisë kombëtare, ndërsa politikanët duhet të heshtin dhe të lënë profesionistët të veprojnë.
“Siguria kombëtare nuk bëhet nga foltoret e politikanëve, por nga sektori i sigurisë që kryen detyrat e veta,” ka deklaruar Ramdani.
Postimi i plotë i tij:
Cenim flagrant i sigurisë kombëtare
• Politikanët të heshtin, sektori i sigurisë të punojë.
Dëmtimi i vendpunishtes së urës për këmbësor mbrëmë në Mitrovicë, pa dilemë është cenim i sigurisë kombëtare. Kjo pavarësisht shkaktarit!
Në kohën kur Kosova tashmë rreth 10 muaj është pa Qeveri, sektori i sigurisë duhet të dëshmojë aftësi për mirëmbajtjen e sigurisë kombëtare.
Infrastruktura kritike e sigurisë kombëtare është e targetuar në vazhdimësi.
Rasti i mbrëmshëm është një tregues se jo gjithçka është nën kontroll.
Prandaj, siguria kombëtare nuk bëhet nga foltoret e politikanëve, të cilët duhet të heshtin kur sektori i sigurisë kryen detyrat./Lajmi.net/