Rama takohet me Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen Pas paralajmërimit të mediave në Shqipëri, Edi Rama ka shpërndarë fotografi gjatë takimit me Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Ai nuk tregoi më shumë detaje rreth takimit, por dihet se më 29 shkurt të këtij viti pritet të mbahet një takim me liderët e Ballkanit Perëndimor ku do të diskutohet në lidhje…