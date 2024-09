Rama nga OKB mesazh 5 vendeve të BE’së që s’e njohin Kosovën – kundërshton paralelet që bëhen me rastin e Ukrainës Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama mbajti fjalim në sesionin e 79-të të Asamblesë të Përgjithshme të OKB, në New York. Ndër të tjera, pjesë e fjalimin ishte dhe Kosova, të cilën Kryeministri e quajti si “Nuk duhet mbahet peng nga askush me pretendime e justifikime të rreme, duke e nisur me 5 shtete anëtare që…