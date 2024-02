Rama reagim “me thumb” për Kurtin pas seancës në OKB: Do t’iu tregojmë rëndësinë e koordinimit me aleatët

Ai e cilësoi këtë mbledhje si një seancë të pakuptimë, shkruan lajmi.net.

“Këshilli i Sigurimit të OKB’së qartazi nuk është vendi për asgjë që lidhet me Kosovën” ka thënë ai.

Sipas tij Serbia dhe Kosova si dy vende që synojnë anëtarësimin në BE, duhet të fokusohen më shumë në dialogun mes tyre.

Kjo përfshin edhe qarkullimin financiar, taksimin e dyfishtë, e shumë çështje tjera.

Ai shtoi se Shqipëria vazhdon t’i theksoj Kosovës rëndësinë e koordinimit të tyre me aleatët kyç.

“Ishte një seancë e pakuptimtë. Këshilli i Sigurimit të OKB’së qartazi nuk është vendi për asgjë që lidhet me Kosovën. Si dy vende sovrane që synojnë anëtarësimin në Bashkimin Evropian, Kosova dhe Serbia duhet të përqendrohen plotësisht në dialogun e lehtësuar nga BE’së dhe të fokusohen në arritjen e një marrëveshje për qarkullimin financiar, shërbimin postar, taksimin e dyfishtë dhe të gjitha çështjet e tjera nga të cilat përfitojnë qytetarët e zakonshëm në përditshmëri, duke siguruar një të ardhme paqësore për brezat e ardhshëm. Përderisa qëndrojmë pranë Kosovës në frenimin e kërcënimeve të jashtme, Shqipëria do të vazhdojë t’i theksoj udhëheqësisë së Kosovës rëndësinë e koordinimit me aleatët kyç të tyre. Të qëndruarit e fortë dhe vazhdimisht së bashku me ta tregon një qëndrim të vizionit shtetëror dhe përgjegjësisë, ku çdo sekond i të qëndruarit vetëm në rrugën e njohjes së plotë zvogëlon qëndrimin e vendit në sferën publike të lidhjeve ndërkombëtare.”, ka shkruar ai në ‘X’. /Lajmi.net/

It was a pointless session. The UN Security Council is clearly not the venue for anything related to Kosova. As two sovereign countries aspiring for EU membership, Kosova and Serbia should fully concentrate on the EU-facilitated dialogue and focus on reaching agreements on…

— Edi Rama (@ediramaal) February 9, 2024