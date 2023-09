​Rama dhe Zelensky nënshkruajnë deklaratë për mbështetjen e pakushtëzuar të Ukrainës Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka nënshkruar deklaratë të përbashkët me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenski, për mbështetjen e pakushtëzuar të Ukrainës. Deklarata është nënshkruar në selinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Nju Jork. “Selia e OKB, New York – Nënshkrimi i deklaratës së përbashkët me Presidentin Volodymyr Zelensky, për mbështetjen e pakushtëzuar…