Qytetarët e Prishtinës tregojnë nëse kishin jetuar tek shtëpia e gruas pas martesës

Shumica e çifteve pas martesës duhet të vendosin se ku dëshirojnë ta kalojnë jetën e tyre.

Ekipi i lajmi.net ka qëndruar nëpër sheshet e Prishtinës ku ka pyetur qytetarët e Prishtinës nëse pas martesës do të kishin jetuar në shtëpinë e gruas.

Njëri nga qytetarët e intervistuar për lajmi.net është shprehur se ai nuk do të kishte jetuar tek shtëpia e gruas por kishte jetuar me nënën e tij.

‘’Jo jo nuk kisha jetuar tek shtëpia e gruas ma mirë është me jetu bashkë me nanën, as veturën e nuses se kisha vozitë, nusja nuk mkish marrë nëse nuk kisha pas veturë’’ thotë njëri qytetar.

Një tjetër qytetarë është shprehur se nuk do ta kishte pasur problem të jetonte tek shtëpia e saj./Lajmi.net/