QKMK: Nga sot në ora 12:00, do të bllokohet rruga nga Rozhaja drejt pikës kufitare Kulla në territor të Malit të Zi
Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar, ka njoftuar se do të bllokohet një rrugë në Mal të Zi.
Saktësisht, e bllokuar nga sot në ora 12:00 do të jetë e bllokuar aksi rrugor nga Rozhaja drejt pikës kufitare Kulla, në territorin e Malit të Zi.
“Për çdo informatë shtesë kontaktoni📞QKMK, në numrat r telefonit +38345198000,+38345198606 dhe në numrin pa pagesë 080050095. Ju falënderojmë për bashkëpunim”, ka njoftuar QKMK. /Lajmi.net/
