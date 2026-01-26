QKMK: Nga sot në ora 12:00, do të bllokohet rruga nga Rozhaja drejt pikës kufitare Kulla në territor të Malit të Zi

26/01/2026 11:16

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar, ka njoftuar se do të bllokohet një rrugë në Mal të Zi.

Saktësisht, e bllokuar nga sot në ora 12:00 do të jetë e bllokuar aksi rrugor nga Rozhaja drejt pikës kufitare Kulla, në territorin e Malit të Zi.

“Për çdo informatë shtesë kontaktoni📞QKMK, në numrat r telefonit +38345198000,+38345198606 dhe në numrin pa pagesë 080050095. Ju falënderojmë për bashkëpunim”, ka njoftuar QKMK. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

