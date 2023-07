PSG zyrtarizon Skriniar Paris Saint-Germain ka njoftuar nënshkrimin e Milan Skriniar për pesë sezonet e ardhshme. Mbrojtësi sllovak është dakord me klubin deri më 30 qershor 2028. Skriniar arriti marrëveshje me PSG në janar të këtij viti, ndërsa sot është bërë edhe zyrtarizimi. Në Paris ai do të luajë për pesë sezone të ardhshme, pasi ka kontratë deri…