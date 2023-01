PSD-ja e vendos Martin Berishajn në kartëmonedhë 500 eurosh: Prokuroria me gjasë ka ngritur kallëzim penal Partia Socialdemokrate (PSD) ka mbajtur një aksion simbolik para ministrisë së Punëve të Jashtme të Diasporës ndaj aferës së ambasadorit të Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj. Aktivistët e kësaj partie kanë zëvendësuar flamujt e Kosovës me kartëmonedhën 500 euro me fytyrën e ambasadorit Berishaj. Sekretar organizativ i PSD-së, Nol Nushi u shpreh se MPJD e…