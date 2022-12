Protesta në Rudar; Autobusi me targa të Beogradit, i mbushur me protestues serbë Serbët e veriut tashmë kanë nisur të mblidhen në Rudar ku pritet të mbahet protesta e thirrur nga i ashtuquajturi “shtabi i krizës së popullit serb nga veriu i Kosovës”. Atyre u janë bashkëngjitur edhe serbët të cilët kanë ardhur me një autobus me targa nga Beogradi. Një autobus me targa të Beogradit, i stërmbushur…