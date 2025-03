Prokuroria nis hetimet për votimin me postë Prokuroria ka nisur hetimet lidhur me votimin me postë në zgjedhjet e 9 shkurtit. Këtë e ka konfirmuar zëdhënësja e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala. “Prokuroria Themelore në Prishtinë ka autorizuar Policinë e Kosovës në grumbullimin dhe verifikim të informacioneve, mirëpo në këtë fazë të procedurës të parashtruara nuk mund të jepen detaje më…