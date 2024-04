Nikçi për vrasjen e Gjyljeta Ukellit: Krimi dyshohet se u krye me një plumb në kokë Gjyljeta Ukelli dyshohet se u qëllua me një plumb në kokë nga bashkëshorti i saj sot në Pejë. Këtë informatë e dha zëdhënësi i Prokurorisë së Pejës, Shkodran Nikçi, në Pressing. Por ai tha se detaje më të hollësishme do të merren vesh ditëve në vijim.