Probleme për Courtois përpara ndeshjes me Mallorca, Lunin pritet të startojë Sipas raportimeve të mediave spanjolle, Thibaut Courtois ka ndjerë një shqetësim në këmbën e tij të majtë. Ai kishte dalë të nxehet me ekipin përpara ndeshjes me Mallorca, teksa ndjeu atë shqetësim. Së bashku me ekipin mjekësor ai u fut drejt zhveshtores. Kështu sipas raportimeve në Spanjë Andry Lunin do të zëvendësojë belgun në portën…