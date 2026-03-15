Prishtinë: Punimet në rrugën “Qamil Hoxha” rifillojnë pas një viti bllokimi nga qeveria qendrore

Lajme

15/03/2026 09:53

Komuna e Prishtinës ka njoftuar për vazhdimin e punimeve në rrugën “Qamil Hoxha”.

Punimet në këtë rrugë kishin mbetur në gjysmë për më shumë se një vit, gjë për të cilën Komuna e Prishtinës fajëson qeverisjen qendrore.

“Pas më shumë se një viti, që qeveria qendrore kishte bllokuar punimet në rrugën “Qamil Hoxha”, i kemi vazhduar punimet. Nuk paska mbetje arkeologjike. Vazhdojmë”, thuhet në postimin e komunës.

Pamje:

Artikuj të ngjashëm

March 15, 2026

Udhëheqësi iranian është gjallë e mirë, thotë ministri i Jashtëm

March 15, 2026

Dita e dytë e takimit dyditor të kabinetit qeveritar, Albin Kurti:...

March 15, 2026

​Shteti ua ndal sërish pensionet veteranëve që punojnë në ndërmarrje publike...

March 15, 2026

Ligji për të Huajt në fuqi, MPB: Nga nesër mund të...

March 15, 2026

Trump thotë se nuk është gati për një marrëveshje me Iranin

March 14, 2026

Irani i përgjigjet Trumpit: Ngushtica e Hormuzit e mbyllur vetëm për armiqtë

Lajme të fundit

Udhëheqësi iranian është gjallë e mirë, thotë ministri i Jashtëm

Dita e dytë e takimit dyditor të kabinetit...

​Shteti ua ndal sërish pensionet veteranëve që punojnë...

Ligji për të Huajt në fuqi, MPB: Nga...