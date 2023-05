Presidenti turk Erdogan kryeson zgjedhjet me 54,47% Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan kryeson balotazhin e së dielës me 54.47% të votave ndërsa kandidati i opozitës Kemal Kilicdaroglu ka 45.53%, me 54.6% të votave të numëruara në mbarë vendin, sipas kreut të autoritetit zgjedhor. Ahmet Yener, kryetari i Këshillit të Lartë Zgjedhor (YSK), dha rezultatet zyrtare në numërimin e votave deri më tani…