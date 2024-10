Policia sekuestron mbi 10 kilogramë kokainë, Sveçla: Aktivitetet policore në luftimin e krimeve do të jenë të pandalshme Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka reaguar në lidhje me aksionin e Policisë ku janë gjetur mbi 10 kilogramë kokainë. Sveçla në rrejtin social ‘’Facebook’’ ka përgëzuar Policinë e Kosovës për këtë aksion duke theksuar se aktivitet policore në luftën e krimeve do jenë të pandalshme dhe të gjithë padallim do të sillen…