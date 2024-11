Policia ndalon në Bërnjak një furgon me targa serbe, po transportonte shtatë pasagjerë Policia e Kosovës njofton se një automjet furgon me targa serbe po i transportonte shtatë pasagjerë të tjerë të gjithë shtetas te Serbisë. Policia ka njoftuar se gjatë kontrollit është gjetur një thikë dhe një këllëf të pa deklaruar. “Njësiti policor ka ndaluar një automjet furgon me targa serbe të cilin kishte qenë duke e…