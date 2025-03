Policia kap mbi 32 kg drogë të fshehur në veturën me targa serbe, arrestohet një person Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë nga Policia e Kosovës, ka realizuar një operacion të suksesshëm në rajonin e Mitrovicës së Veriut, ku ka parandaluar transportimin e një sasie të konsiderueshme narkotikësh. Sipas njoftimit nga policia, bëhet e ditur se pas një informacioni të besueshëm se një automjet me targa serbe po transportonte narkotikë,…