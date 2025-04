Policia arreston dy persona të dyshuar për shitblerje të narkotikëve në Prishtinë

Policia e Kosovës, ka njoftuar se mbrëmë është identifikuar një lokal në Prishtinë ku bëhej shitblerja e narkotikëve, derisa gjatë bastisjes brenda në lokal gjendej i dyshuari.

Njoftimi i plotë:

Prishtinë 02.04.2025-14:30. Pas pranimit të informatës se në një lokal bëhet shitblerja e narkotikëve, njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë bastisur lokalin në të cilin gjendej i dyshuari mashkull kosovar. Gjatë kontrollit në lokal janë gjetur dhe janë konfiskuar: 2 qese me substancë narkotike të llojit marihuanë me peshë prej 15.8 gramë, 8 qese me substancë narkotike të llojit kokainë me peshë prej 3.7 gramë, 22 copë pilula që dyshohet të jenë të llojit ekstazi, qese të zbrazëta për paketim të narkotikëve, një DVR, dokumente dhe një telefon. Më pas është lokalizuar edhe banesa e të dyshuarit tjetër mashkull kosovar, ku gjatë bastisjes janë gjetur dhe janë konfiskuar tri armë zjarri dhe 19 fishekë, pajisje për pastrimin e armës dhe qese për paketim të narkotikëve. Të dyshuarit janë arrestuar dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje. /Lajmi.net/