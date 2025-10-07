Plagosja e zyrtarit të BDI-së, VLEN: Dhuna nuk ka vend në shoqërinë tonë, apelojmë te organet e drejtësisë që të zbardhen autorët e këtij akti

Një zyrtar i BDI-së është plagosur sot në Kumanovë. I plagosuri është identifikuar si Z.Sh., 43 vjeç, nga fshati Sllupçan i komunës së Likovës dhe është dërguar për trajtim në spitalin e Kumanovës, bëri të ditur Ministria për Punë të Brendshme në Maqedoninë e Veriut. Në lidhje me këtë ka reaguar VLEN-i të cilët kanë…

Lajme

07/10/2025 17:49

Një zyrtar i BDI-së është plagosur sot në Kumanovë.

I plagosuri është identifikuar si Z.Sh., 43 vjeç, nga fshati Sllupçan i komunës së Likovës dhe është dërguar për trajtim në spitalin e Kumanovës, bëri të ditur Ministria për Punë të Brendshme në Maqedoninë e Veriut.

Në lidhje me këtë ka reaguar VLEN-i të cilët kanë shprehur keqarje për plagosjen e dr.Zekirja Shinit.

 

“Ne si koalicion dënojmë çdo formë të dhunës dhe apelojmë për qetësi, maturi dhe respektim të institucioneve kompetente për hetimin e rastit. Dhuna nuk ka vend në shoqërinë tonë dhe asnjë rrethanë nuk mund të justifikojë aktet që rrezikojnë jetën dhe sigurinë e qytetarëve. Apelojmë që organet e rendit të zbardhin sa më shpejt motivet dhe autorët e këtij akti, ndërsa bëjmë thirrje që raste të tilla të mos përdoren për qëllime politike”, ka shkruar VLEN. /Lajmi.net/ 

Artikuj të ngjashëm

October 7, 2025

Saga e pronës që i mori jetën gjyqtarit Astrit Kalaja në...

Lajme të fundit

Saga e pronës që i mori jetën gjyqtarit...

Nis rrënimi i mbindërtimit në banesën e Julit

Arifi: Qeveria Kurti e ka larguar Kosovën nga partneriteti me BE-në

Këto janë të gjitha vendimet që mori sot Qeveria në detyrë