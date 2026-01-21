Pinë kafe në Vlorë, Rama dhe vajza e Trump largohen me një makinë drejt Orikumit
Kreu i qeverisë Edi Rama dhe vajza e presidentit të SHBA, Ivanka Trump janë larguar me një makinë drejt Orikumit. Rama dhe Ivanka, kanë qëndruar prej më shumë se 40 minuta duke konsumuar kafe në një prej restoranteve në Vlorë. Vizita u zhvillua nën masa të shtuara sigurie, ndërsa më herët në Vlorë mbërriti një…
Lajme
Kreu i qeverisë Edi Rama dhe vajza e presidentit të SHBA, Ivanka Trump janë larguar me një makinë drejt Orikumit.
Rama dhe Ivanka, kanë qëndruar prej më shumë se 40 minuta duke konsumuar kafe në një prej restoranteve në Vlorë.
Vizita u zhvillua nën masa të shtuara sigurie, ndërsa më herët në Vlorë mbërriti një tjetër delegacion, ku mendohet se ka qenë një përfaqësues i lartë i SHBA-së.
Video KËTU