Përparim Rama thotë se 80 % e qytetarëve janë të kënaqur me Termokos-in Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka thënë se 80 % e qytetarëve janë të kënaqur me shërbimet e Termokos-it. Rama ndër të tjera tha sezonin e ardhshëm do të ketë kyçje të reja, dhe do të ketë përmirësime në rrjetin aktual. “80% e qytetarëve të anketuar janë shprehur të kënaqur me shërbimet e ngrohjes që…