Përjashtohet nga pjesëmarrja në tenderë publik “Xhiti” Sh.p.k për tre muaj – Nuk e realizoi mirë asgjësimin e materialit zgjedhor
Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) ka miratuar kërkesën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) për përjashtimin nga pjesëmarrja në tenderë publik të operatorit ekonomik “XHITI” Sh.p.k, për një periudhë kohore prej tre muajsh, për të gjitha procedurat e prokurimit publik.
Ky vendim vjen pas konstatimit se operatori ekonomik ka vepruar në kundërshtim me nenin 25.9 të Rregullores për Prokurim Publik, duke mos dorëzuar dokumentacionin e kërkuar për përshtatshmëri, siç ishte paraparë në dosjen e tenderit për aktivitetin “Asgjësimi i materialit zgjedhor”, me numër të prokurimit 320-25-5389-2-3-6.
Paneli shqyrtues ka gjetur se “XHITI” Sh.p.k nuk i ka përmbushur detyrimet ligjore brenda afatit të paraparë, duke dështuar të dorëzojë dokumentet e kërkuara nga autoriteti kontraktues, dhe për rrjedhojë, është vendosur që të përjashtohet nga pjesëmarrja në tenderë publik deri më 13 janar 2026.
Vendimi është marrë në mbështetje të nenit 99.2 të Ligjit për Prokurimin Publik dhe nenit 67.9 të Rregullores për Prokurim Publik nr. 002/2024.