Pejë: Një burrë vetplagoset në dorë nga pakujdesia, po trajtohet në QKUK 

Një burrë nga Peja po trajtohet në QKUK pasi që ka vetplagosur nga pakujdesia me armë zjarri.

Policia e Kosovës përmes raportit 24 orësh, ka njoftuar se kjo ka ndodhur nga pakujdesia.

Policia ka konfiskuar një pistoletë me 17 copë fishekë për të cilën i dyshuari posedon leje për shenjëtari por jo për bartje. Me urdhër të prokurorit, rasti procedohet në procedurë të rregullt.

“Bjeshka e Lumëbardhit-Levoshe, Pejë / 02.10.2024 – 16:00. I dyshuari mashkull kosovar pas trajtimit mjekësor në spitalin Rajonal –Pejë është dërguar në QKUK pasi që i njëjti dyshohet se duke shtënë me armë zjarri nga pakujdesia ka qëlluar veten në dorë. Nga i njësiti policor është konfiskuar një pistoletë me 17 copë fishekë për të cilën i dyshuari posedon leje për shenjëtari por jo për bartje. Me urdhër të prokurorit, rasti procedohet në procedurë të rregullt”, ka njoftuar Policia e Kosovës përmes raportit 24 orësh. /Lajmi.net/